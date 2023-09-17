مسيرته أغنت الدراما اللبنانية... من هو الممثل القدير الذي كُرّم في الموركس عن مجمل مسيرته؟

حاز الممثل القدير جهاد الأطرش على موركس تكريمي عن مجمل مسيرته خلال حفل الموركس دور في كازينو لبنان.





نبذة عن حياته



جهاد الأطرش هو ممثل وممثل صوت لبناني (دوبلاج) ولد في 28 آب 1943.



اشترك في أول عمل إذاعي عام 1962 في تمثيلية بعنوان قلب في عاصفة، وأول تمثيلية تلفزيونية في عام 1963 بعنوان ابن شارع.



مسيرته الفنية



اشترك جهاد الأطرش في عشرات المسلسلات والبرامج التلفزيونية مثل: حكمت المحكمة، مسرح الحياة، ليالي الأندلس، ستي الختيارة، كان يا ما كان، أجيال، أمرؤ القيس...



كما شارك في مئات المسلسلات والبرامج الإذاعية، وبعض المسرحيات.



ومن مشاركاته في دبلجة المسلسلات الاجنبية والرسوم المتحركة نذكر: أصحاب الكهف، مريم المقدسة – زكريا، بوكيمون – الراوي، السبع المدهش - السبع المدهش، مغامرات الفضاء – دايسكي...



