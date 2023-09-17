الموركس دور يكرّم رفعت طربيه

حاز الممثل المسرحي رفعت طربيه على "موركس تكريمي لممثل مسرحي لبناني عن مجمل مسيرته".مسيرتهشارك رفعت طربيه ممثلا وبالأدوار الرئيسية في مسرحيات عديدة أشهرها "صخرة طانيوس" مع جيرار أفيدسيان، "جبران" مع برج فازليان، كما شارك في كافة أعمال عبد الحليم كركلا الأخيرة.أما في السينما فشارك مع العديد من المخرجين، كما وقع الكثير من الأعمال الثقافية لصالح تلفزيون لبنان والشبكة الثالثة في التلفزيون الفرنسي.هذا وشارك في مهرجاني المسرح الأول والثاني في بغداد وفي مهرجان قرطاج وفي مهرجان ليوبيلس في المغرب وفي مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة.