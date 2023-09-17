ما هي جائزة الموركس دور التي حصل عليها مغني الأوبرا Placido Domingo؟

ما هي جائزة الموركس دور التي حصل عليها مغني الأوبرا Placido Domingo؟



حصل مغني الأوبرا Placido Domingo على جائزة Life Time Achievement of an international Opera Singer خلال حفل الموركس دور الذي أقيم في كازينو لبنان.



ولم يتمكن المغني من الحضور شحصيا لتسلم جائزته، إلا أنه ظهر في مقطع فيديو مصور خلال الحفل لتقديم شكره للموركس.



و Placido Domingo هو هو فنان مشهور عالميًا، يُعرف بأنه أحد أفضل الممثلين الغنائيين وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ الأوبرا، وهو أيضًا قائد فرقة موسيقية وقوة رئيسية كمدير للأوبرا في اسبانبا. تشمل مسيرته أكثر من 150 دورًا.