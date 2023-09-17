""سأعود أقوى مما كانت"... ممثلة سورية تجاوت أزمة صحية وهذا ما أكدته!

""سأعود أقوى مما كانت"... ممثلة سورية تجاوت أزمة صحية وهذا ما أكدته!

نشرت الفنانة السورية صفاء سلطان، في حسابها عبر موقع فيسبوك، منشورا طمأنت من خلاله محبيها، وأكدت أنها تجاوزت أزمة صحية لم تكشف عن ماهيتها، مؤكدة أنها "ستعود أقوى مما كانت".



وكشفت صفاء سلطانعن تجاوزها أزمة صحية، لافتة إلى أنها تلقت الدعم من الأهل والأصدقاء والفريق الطبي المشرف عليها.



