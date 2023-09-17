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من هي الممثلة المتألقة التي حصلت على جائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة" في حفل الموركس دور؟

من هي الممثلة المتألقة التي حصلت على جائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة" في حفل الموركس دور؟



فازت الممثلة السورية كاريس بشار بجائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة" عن دورها في مسلسل "النار بالنار".



نبذة عن حياتها

كاريس بشار، هي ممثلة سورية ولدت في دمشق في 16 شباط عام 1976.



أبرز أعمالها

- عيلة ست نجوم

- مرايا

- بنات اكريكوز

- ليالي الصالحية

- أهل الراية

- تعب المشوار

- الأميمي

- قلم حمرة

- غدًا نلتقي

- خاتون

- مذكرات عشيقة سابقة

- كوما

- سلاسل ذهب

- مسافة أمان

- كسر عضم

- ستيلتو

- النار بالنار