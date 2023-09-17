صاحب مسيرة حافلة بالنجاح... هذا هو الفائز في جائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموركس دور!

صاحب مسيرة حافلة بالنجاح... هذا هو الفائز في جائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموركس دور!



حصل الممثل السوري قيس الشيخ نجيب على جائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" عن مسلسل "ستيلتو".



نبذة عن حياته

قيس شيخ نجيب هو ممثل سوري ولد في دمشق في 5 حزيران عام 1977.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998 وانضم إلى نقابة الفنانين السورية في 25 اذار 1999.



أبرز أعماله

لمع قيس شيخ نجيب في العديد من الأعمال نذكر منها: صلاح الدين الأيوبي، عرسان اخر زمن، مرايا، بقعة ضوء، ليالي الصالحية، التغريبة الفلسطينية، أهل الغرام، الغفران، مسافة امان، أولاد آدم، وغيرها.