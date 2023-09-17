من فاز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية" لهذا العام في الموركس دور؟

من فاز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية" لهذا العام في الموركس دور؟



فاز الفنان محمد رمضان بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية" في حفل الموركس دور عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".



نبذة عن حياته

ومحمد رمضان هو ممثل مصري، ولد في 23 أيار 1988، وبدأ مسيرته المهنية بادوار صغيره فى مسلسلات مثل "السندريلا" وغيرها من الاعمال، حتى قدم دور متميز فى فيلم "احكى يا شهرزاد"، وهو العمل الذي يعتبر نقلة نوعية في حياته حيث جعله من نجوم الصف الاول.



ومن أبرز أعماله:

- البرنس

- زلزال

- الاسطورة

- استيفا

- لهفه

- ساعة ونص

- حصل خير