0min

من هي الممثلة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية" في الموركس دور؟

من هي الممثلة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية" في الموركس دور؟



حصلت الممثلة هالة صدقي على جائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية" في حفل الموركس دور عن مسلسل "جعفر العمدة".



ومن أبرز أعمالها الدرامية، مسلسل "فاتن أمل حربي"، "بركة"، " ليه لأ؟!"، "عمر وسلمى"، وغيرها.