شخصيته الأخيرة حفرت في أذهان المشاهدين... هذا هو صاحب جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور مساند"!

شخصيته الأخيرة حفرت في أذهان المشاهدين... هذا هو صاحب جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور مساند"!



فاز الممثل طارق تميم بجائزة "أفضل ممثل لبناني – دور مساند" في حفل الموركس دور، عن دوره في مسلسل "النار بالنار".



وحقق الممثل اللبناني طارق تميم حضوراً لامعاً في "النار بالنار"، حيث أدّى شخصية "جميل"، الرجل الضائع والمتشتت، والذي يسلم نفسه للشرب والإدمان على القمار.



وطارق تميم هو ممثل لبناني من مواليد بيروت، درس المسرح، وكان حلمه ان يعمل مع الرحابنة وقد حقق هذا الحلم بالعمل مع الفنان زياد الرحباني في "بخصوص الكرامة والشعب العنيد" و"لولا فسحة الامل".



ومن أبرز أعماله:

- حماتي وعقلاتي بدور "بربر"

- بيروت واو

- أهلاً بكم في لبنان

- سايكو

- لا يمل

- اربت تنحل