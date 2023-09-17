محبوب الجماهير... من هو المبدع الذي فاز بجائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أوّل" في الموركس دور؟

محبوب الجماهير... من هو المبدع الذي فاز بجائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أوّل" في الموركس دور؟



فاز الممثل جورج خباز بجائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أوّل" عن دوره في مسلسلي "النار بالنار" و"براندو الشرق" في الموركس دور.



وعلى الرغم من أنه يبهر الناس في الكوميديا، إلّا أن اسم المبدع جورج خباز لمع في الأعمال الدرامية أيضاً.



نذكر منها: أصحاب ولا أعز، إلى يارا، القناع، تحت القصف، غدي، وغيرها.