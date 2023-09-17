من هي الكاتبة اللامعة التي حصلت على جائزة "أفضل كاتبة سيناريو" في حفل الموركس دور؟

من هي الكاتبة اللامعة التي حصلت على جائزة "أفضل كاتبة سيناريو" في حفل الموركس دور؟



فازت الكاتبة نادين جابر بجائزة موركس دور عن أفضل كاتبة سيناريو عن مسلسل للموت 3 الذي عُرض في رمضان الفائت.



نبذة عن حياتها

ولدت الكاتبة اللبنانية نادين جابر في لبنان في 1 كانون الثاني من العام 1979.



كانت بدايتها عام 2014 من خلال تأليف مسلسلي "غزل البنات" و "لو"، ثم تبعهما عام 2015 مسلسل "قصة حب".



ومن أبرز أعمالها: للموت بكل أجزائه، 2020، لا حكم عليه، عروس بيروت، بلحظة، وغيرها الكثير من الأعمال الناجحة.