أي عمل حصل على جائزة "المسلسل الدرامي اللبناني المشترك الجماهيري" في الموركس دور؟

أي عمل حصل على جائزة "المسلسل الدرامي اللبناني المشترك الجماهيري" في الموركس دور؟



حصل مسلسل "للموت 3" على جائزة "المسلسل الدرامي اللبناني المشترك الجماهيري" في الموركس دور.



وتدور أحداث "للموت 3" حول "سحر وريم"، بعد أن ظن الجميع أنهما توفيتا، لتعودا من جديد بهويات جديدة وعمل لا يتخلله الخطر، إلا أن القدر يجبرهما على العودة إلى عالمهما مرة أخرى.



العمل من بطولة ماغي بو غصن، يامن حجلي، مهيار خضور، دانييلا رحمة، ورد الخال، أحمد الزين، كارول عبود وغيرهم. ومن ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر وتأليف نادين جابر.