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عشقه الناس وحصد نجاحاً باهراً... ما هو العمل الذي فاز بجائزة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك"؟

عشقه الناس وحصد نجاحاً باهراً... ما هو العمل الذي فاز بجائزة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك"؟



فاز مسلسل "النار بالنار" بجائزة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك " في حفل تكريم جوائز الموركس دور.



ويُذكر أن "النار بالنار" هو مسلسل درامي مشترك، عرض عبر شاشة الـLBCI خلال الموسم الرمضاني ولاقى نجاحاً كبيراً.



ومن أبرز أبطال هذا المسلسل نذكر: كاريس بشار، جورج خباز، عابد فهد، وغيرهم من الممثلين.