من هي الفنانة التي فازت بجائزة نجمة الغناء اللبنانية؟

فازت النجمة الذهبية نوال الزغبي ليل الأحد خلال حفل "موركس دور" الضخم المُقام في كازينو لبنان ضمن فئة "نجمة الغناء اللبنانية وأفضل أغنية هادفة حفلة".

وبعد مشاركتها في برنامج الفنّ الشهير "استديو الفنّ، انطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي إلى الساحة الفنية وعُرفت بأغانيها الّتي لا تزال متداولة لليوم ومنها "على دلعونة"، "ما اندم عليك"، "الليالي"، وغيرها.