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ما هي الأغنية التي فازت بجائزة موركس عن "أفضل أغنية هادفة"؟

فازت أغنية "حفلة" للنجمة الذهبية نوال الزغبي بجائزة "أفضل أغنية هادفة". والأغنية من كلمات هاني صارو، ألحان احمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، أما الفيديو كليب الخاص بالأغنية فهو من اخراج فادي حداد.