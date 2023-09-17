انطلقت من ستار أكاديمي إلى النجاحات الكبيرة... من هي الفنانة التي حصلت على جائزة "نجمة الغناء العربية" في الموركس دور؟

كرّمت لجنة حفل "موريكس دور" الضخم الّذي أقيم ليل الأحد في كازينو لبنان الفنانة العراقية رحمة رياض بجائزة "نجمة الغناء العربية".

وظهرت رحمة رياض أمام العالم العربي خلال مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في عام 2010، حيث تمكنت من الوصول إلى النهائيات إلى جانب النجم السوري ناصيف زيتون.

ومن أغاني رحمة رياض أغنية "خلصنا" باللهجة اللبنانية وهي من أولى إصداراتها الشخصية، وأغنية "وعد مني" في عام 2018، و"كوكب" في عام 2021.

كما أطلقت رحمة رياض مع 4 نجمات عربيات أغنية "Light The Sky" بمناسبة مونديال قطر لكرة القدم في عام 2022، والّتي لاقت نجاحاً كبيراً.