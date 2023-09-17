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من نجم فاز في "ستار أكاديمي" إلى فنان من الصف الأول... إلى من مُنحت جائزة "نجم الغناء العربي" في الموركس دور؟

قُدمت جائزة "نجم الغناء العربي" ضمن حفل موركس دور ليل الأحد إلى النجم السوري ناصيف زيتون. وانطلق ناصيف زيتون في عالم الفنّ منذ مشاركته وفوزه في برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" عام 2010. واشتهر النجم السوري بأغانٍ عدة ومنها: "مش عم تظبط معي"، لرميك بلاش"، "كلو كذب"، "بدي ياها"، "رابع مرة"، "كاراميلا"، "بالأحلام"، "حبيبي وبس".