بدل الأغنية أغنيتين... من فاز بجائزة "أفضل أغنية عربية"؟

فازت كلّ من أغنيتي "سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده" للنجم المصري أحمد سعد بجائزة "أفضل أغنية عربية" في حفل موركس دور ليل الأحد.

وأغنية "سايرينا يا دنيا" انطلقت في عام 2010 وهي من كلمات منه القيعي وألحان ايهاب عبد الواحد. أما أغنية "إيه اليوم الحلو ده" (2022) فهي من كلمات منه القيعي وألحان وتوزيع طارق يحيى.