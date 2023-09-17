مستوحاة من الهند... أي أغنية فازت في فئة "أفضل فيديو كليب"؟

مستوحاة من الهند... أي أغنية فازت في فئة "أفضل فيديو كليب"؟

بعد النجاح الساحق الّتي حققته النجمة نانسي عجرم في السنوات الأخيرة، نالت أغنية "على شانك" أو "حبك سفاح" في حفل موركس دور ليل الأحد جائزة "أفضل فيديو كليب".

والفيديو المصور من إخراج اللبنانية ليلى كنعان، ويتضمن أجواء مستوحاة من الثقافة الهندية من حيث الألوان والرقص.

ويُذكر أن ليلى كنعان، 42 عاما، كانت قد أعدّت عدداً من الأغاني المصورة لفنانين كثر منهم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، يارا، وغيرهم.