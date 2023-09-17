من هي الفنانة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية - دور اول" في الموركس دور؟

من هي الفنانة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية - دور اول" في الموركس دور؟

فازت الممثلة اللبنانية ورد الخال خلال حفل موركس دور ليل الأحد عن فئة "أفضل ممثلة لبنانية في الدور الأول عن مسلسل للموت 3" الّذي عُرض في شهر رمضان المبارك عام 2023.

وشاركت ورد الخال في العمل التمثيلي مع كلّ من الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة.

واشتهرت ورد الخال في العديد من المسلسلات اللبنانية مثل "طالبين القرب"، "بنات عماتي وبنتي وانا"، "أسود"، "ثورة الفلاحين"، "عشق النساء"، "الأرملة والشيطان" وغيرهم.