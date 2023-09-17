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شاركت في "النار بالنار"... من هي الممثلة اللبنانية الّتي فازت عن "أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند"؟

نالت اللبنانية ساشا دحدوح جائزة "أفضل ممثلة لبنانية" عن دور مساند في مسلسل "النار بالنار" الّذي عُرض على شاشة الـLBCI خلال شهر رمضان المبارك عام 2023. ويذكر أن مقدمة البرامج ساشا دحدوح كانت قد شاركت في أعمال تمثيلية مثل مسلسل "بيروت سيتي" عام 2018 وللموت 3 عام 2023.