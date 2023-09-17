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اشتهر بالحسّ الرومانسي... من فاز بجائزة "الفنان الشامل" في الموركس دور؟

فنّ
2023-09-17 | 14:50
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اشتهر بالحسّ الرومانسي... من فاز بجائزة &quot;الفنان الشامل&quot; في الموركس دور؟
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اشتهر بالحسّ الرومانسي... من فاز بجائزة "الفنان الشامل" في الموركس دور؟

اشتهر بالحسّ الرومانسي... من فاز بجائزة "الفنان الشامل" في الموركس دور؟

نال الفنان الشامل اللبناني مروان خوري جائزة "الفنان الشامل وتكريم" عن 20 سنة من النجاح والاستمرارية ضمن حفل موركس دور ليل الأحد.
 
ويُعرف الفنان مروان خوري بألحانه وكلماته وإبداعاته على مرّ السنوات، والحسّ الرومنسي الّذي يمسّ كلّ مستمع إلى أغنياته الرائعة.
 
ويُذكر أن مروان خوري ألّف ألحاناً للعديد من النجوم منها أغنية "أحبك جداً" للنجمة ماجدة الرومي، أغنية "لو" للنجمة إليسا، "حبيني" للنجم راغب علامة وغيرهم.
 
ومن أشهر أغاني مروان خوري "خدني معك"، "كل القصايد"، "يا رب"، "انت ومعي"، "كنا اتفقنا" و"قلبي دق".
 

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