"أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية"... من نال جائزتها؟

فازت النجمة اللبنانية ميريام فارس بجائزة "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية" في حفل موركس دور الّذي عُرض عبر شاشة الـLBCI ليل الأحد.

ونالت النجمة اللبنانية هذه الجائزة نتيجة أعمالها الضخمة الّتي وصلت إلى العالمية، وبخاصةٍ أغنية "توكو تاكا" الّتي اشتهرت في مونديال كرة القدم 2022 إلى جانب النجمين العالميين نيكي ميناج ومالوما.

وعُرفت ميريام فارس بأغانيها الشهيرة مثل "ناديني"، "انا والشوق"، "واحشني إيه"، "أيام الشتي"، "حقلق راحتك"، "شوف حالك علي"، ووالأغاني الخليجية مثل "هذا الحلو" و"قومي".