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نيقولا معوض يطل في الموركس دور ببذلة جريئة وملونة وبشعر أشقر... وهذا ما كشفه عن آخر أعماله! (صورة)

نيقولا معوض يطل في الموركس دور ببذلة جريئة وملونة وبشعر أشقر... وهذا ما كشفه عن آخر أعماله! (صورة)



أطل الممثل نيقولا معوض في حفل الموركس دور ببذلة ملونة ومميزة من توقيع المصمم جورج حبيقة، وبشعر أشقر.



واعتبرت إطلالة نيقولا معوض جريئة بألوانها.



وكشف معوض أنه يصور حاليا مسلسلا مصريا لرمضان المقبل، وعنوانه " الحشاشين".