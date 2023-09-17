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ورد الخال في اطلالة تخطف الأنفاس في حفل الموركس...وعمل قريب مع براد بيت؟ (صورة)
فنّ
2023-09-17 | 12:54
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ورد الخال في اطلالة تخطف الأنفاس في حفل الموركس...وعمل قريب مع براد بيت؟ (صورة)
ورد الخال في اطلالة تخطف الأنفاس في حفل الموركس...وعمل قريب مع براد بيت؟ (صورة)
ظهرت الممثلة المتألقة ورد الخال في فستان أبيض رائع على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور.
وبدت سعيدة ومتحمسة للحفل.
وسؤلت النجمة عن أعمالها الآتية، فأجابت ممازحةً بأنها تحضّر لعمل مع الممثل العالمي براد بيت والممثلة نيكول كيدمن.
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