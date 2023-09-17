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ما هي الرسالة التي وجهها المنتج اللبناني صادق الصبّاح للـLBCI عقب وصوله الى حفل الموركس دور؟ (فيديو)

ما هي الرسالة التي وجهها المنتج اللبناني صادق الصبّاح للـLBCI عقب وصوله الى حفل الموركس دور؟ (فيديو)

وجّه المنتج اللبناني صادق الصبّاح رسالة الى الـLBCI عقب وصوله الى حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023.



وقال الصبّاح في رسالته: "ألف مبروك للـLBCI وللموركس دور انهما اجتمعا معا".