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بالهتافات والكثير من الحب... استقبال جماهيري لـ"النامبر وان" محمد رمضان على السجادة الحمراء في الموركس دور! (فيديو)

بالهتافات والكثير من الحب... استقبال جماهيري لـ"النامبر وان" محمد رمضان على السجادة الحمراء في الموركس دور! (فيديو)



لاقى وصول الفنان محمد رمضان إلى السجادة الحمراء في الموركس دور حشدا جماهيريا كبيرا.



واجتمع حشد كبير حول محمد رمضان بفرح لاستقباله بحفاوة كبيرة.