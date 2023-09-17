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هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

فنّ
2023-09-17 | 13:35
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هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
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هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

تألقت مقدمة البرامج هيلدا خليفة في حفل الموركس دور في فستان رائع من توقيع المصمم اللبناني العالمي المتميّز نيقولا جبران.

هيلدا خليفة التي ملأت مسرح الموركس بالفرح والعفوية، ارتدت فستانا باللون الذهبي.

وأبهرت هيلدا خليفة الجمهور بطلتها الممشوقة وفستانها الرائع.














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