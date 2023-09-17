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هذا ما قاله المايسترو إيلي العليا للـLBCI عن حفل الموركس دور! (فيديو)

هذا ما قاله المايسترو إيلي العليا للـLBCI عن حفل الموركس دور! (فيديو)



تحدث المايسترو إيلي العليا للـLBCI عن حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023.



وقال: "الموركس دور بلّش عالـLBCI ورجع عالـLBCI هيدي شغلة حلوة وهو حفل عم يخلق حالة عائلية عم يفوت على كل البيوت وهيدا شي بفرّح".



وأضاف: "أنا مبسوط اليوم معتبر حالي مع عيلتي، عيلة بلّشت معن من 20 سنة ومكمل معن".