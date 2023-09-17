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الممثل طلال مارديني في الموركس...هذا ما قاله للـLBCI (فيديو)

الممثل طلال مارديني في الموركس...هذا ما قاله للـLBCI (فيديو)



ظهر الممثل السوري طلال مارديني باطلالة مميزة في حفل الموركس دور.



وتحدث حصرياً مع موقع الـ LBCI الالكتروني عن سعادته لتواجده في الموركس.