نجمة مسلسل التفاح الحرام تغنّي باللهجة اللبنانية في الموركس دور! (فيديو)

ظهرت نجمة مسلسل "التفاح الحرام"، الممثلة التركية شيفال سام، وهي تغني باللهجة اللبنانية على السجادة الحمراء في الموركس دور.واشتهرت الممثلة شيفال سام بشخصية أندر التي جسدتها في المسلسل التركي "التفاح الحرام".