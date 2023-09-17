مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)

مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)



في موقف لم يتوقعه لا الحضور ولا المشاهدين، وقبل تقديمه جائزة "الفنان الشامل" في حفل الموركس دور للفنان مروان خوري، قام الإعلامي جمال فياض بدعوة الفنانة نوال الزغبي والفنان محمد رمضان إلى المسرح.



وفي لحظة وموقف فاجأ الجميع عقد فياض الصلحة بين الفنانين، بعد إشكال بينهما دام لأكثر من عام.



إشارة إلى أن الإشكال بينهما بدأ بعد تصريحات لنوال الزغبي أكدت خلالها أنها لا تعرف محمد رمضان ليعود ويسخر منها.

يذكر أن كلام النجمة الذهبية جاء في لقاء إعلامي على فضائية مصرية في شباط 2022، وخلال الحلقة سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجمعها معه، فردت قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".



لترد عليها مقدمة البرنامج بأن رمضان له شهرة واسعة جداً، فردت نوال ساخرة باللهجة المصرية: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".