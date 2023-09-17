ميريام فارس تقاوم دموعها على مسرح الموركس دور: " أنا انكسرت"! (فيديو)

خلال استلامها جائزة تكريمية عن "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية" في حفل الموركس دور، استذكرت ميريام فارس فترة مرضها.واستهلت ميريام فارس كلمتها بالقول: "كثير حلو الإنسان يتكرم هوي وعايش".وتابعت: "لما بتكون بعز عطاءك ما بتتخيل إنو رح يجي شي وينكسر، بس أنا انكسرت، وقعدت بفرشتي 4 سنين، وصلت لوقت حسيت انو أنا ما رح اقدر بقا أعمل أحلا شي بحياتي، يلي هوي المسرح، لا رح اقدر غني ولا رح اقدر أرقص، بس قد ما كانت ارادتي قوية، وقد ما كان حبي لأهلي وعيلتي كبير، قد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت للحق حلمي".