في مشهد مؤثر... إبنة عبير نعمة تنضم إليها خلال تكريمها في الموركس دور: فخورة فيكي! (فيديو)

خلال تكريمها في حفل الموركس دور، تحدثت الفنانة عبير نعمة عن ابنتها يارا.وذكرت أن عيد ميلاد ابنتها كان منذ يومين، لتتفاجأ بدعوة ابنتها إلى المسرح.وقالت لها: "فخورة فيكي وبتمنالك اليوم تصيري أحلا بنت بالعالم كلو".