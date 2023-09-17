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تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
فنّ
2023-09-17 | 16:59
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تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
خلال تسلمه جائزة الموركس دور عن أفضل مخرج درامي، تحدث المخرج فيليب أسمر عن حادث أليم مر في حياته.
وقال فيليب أسمر: "في 15 آب 1999، كان عيد السيدة، وكانت تقريبا الساعة 6 مساء، كنت ولد "مرعوش" عم بقطع الأتوستراد، وبتفاجأ بسيارة بتطيرني وبتزتني بنص الطريق وبقيت سنة و 8 أشهر بتخت المستشفى مربط وما بقدر أعمل شي".
وتابع: "كانت لحظات كثير صعبة، حسيت إنو كل شي خلص بوقتها، إذا بدكن الدني وقفت بالنسبة إلي، من بعد هيدا الحادث عشت عذاب نفسي وجسدي كثير كبير... ومن بعد 23 سنة على هالحادث ما توقعت إرجع أوقف على إجريي وإرجع احتفل بـ15 سنة شغل بهيدا المجال و28 عمل و 9 جوائز... أنا صرت أكيد انو وحدا اللحظات الصعبة هيي يلي بتعمل انسان قوي".
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