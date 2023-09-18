الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!

أعلن الفنان وديع الشيخ في حسابه الخاص عبر موقع انستغرام وفاة والده سعد الله الشيخ.ونشر وديع الشيخ في خاصية القصص القصيرة، صورة لوالده أرفقها بالتالي: "فجع الفنان وديع الشيخ صباح اليوم بموت والده الذي أدمى قلبه المأسوف عليه الراحل سعدالله الشيخ الملقب ب "نادر الشيخ"، ومن خلال هذا المصاب الأليم يعتذر الفنان وديع الشيخ من جمهوره عن إلغاء جميع حفلاته حتى إشعارٍ آخر."