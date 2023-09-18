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كايلي جينر تظهر برفقة ابنها وفستانها "الغريب" حديث الجمهور! (صور)

فنّ
2023-09-18 | 04:41
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كايلي جينر تظهر برفقة ابنها وفستانها &quot;الغريب&quot; حديث الجمهور! (صور)
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كايلي جينر تظهر برفقة ابنها وفستانها "الغريب" حديث الجمهور! (صور)

كايلي جينر تظهر برفقة ابنها وفستانها "الغريب" حديث الجمهور! (صور)

التقط كاميرات الباباراتزي مجموعة صور للنجمة كايلي جينر أثناء خروجها برفقة ابنها، يوم السبت، في لوس أنجلوس.

وظهرت النجمة، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تحمل ابنها على خاصرتها، مرتدية فستاناً قصيراً باللونين الأزرق والأبيض. 

وشوهدت جينر بالقرب من سيارتها الرينج روفر ذات الدفع الرباعي أثناء توجهها إلى المكتب الرئيسي لبراتز في لوس أنجلوس.

وكان فستانها اللافت للنظر يتميز بزخرفة دانتيل على طول خط العنق.

وأكملت مظهرها العصري بزوج من أحذية الدنيم مع كعب صغير.

وبدا الطفل، الذي ولد في شباط 2022، رائعاً وهو يرتدي تي شيرت أبيض وجينز وحذاءً رياضيًا باللونين الأبيض والأسود.

وانتشرت صور كايلي وابنها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بلطافة ابنها وبـ"غرابة" فستانها الذي كانت ترتديه. 
 
On the move: Kylie Jenner put on a fashion-forward display as she stepped out with her son Aire on Saturday in Los Angeles. She was heading back home after a visit to the Bratz head office in LA
 
Fashionista: The 26-year-old makeup mogul looked fierce in a low-cut, dip-dyed blue and white dress that made the most of her curvy figure
 
Maternal: The doting mother-of-two carried her and ex Travis Scott's 19-month-old little boy on her hip

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