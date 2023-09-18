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زوج نور عريضة في ظهورٍ نادر... الجمهور يعرفه من صوته فقط! (صورة)
فنّ
2023-09-18 | 05:21
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زوج نور عريضة في ظهورٍ نادر... الجمهور يعرفه من صوته فقط! (صورة)
زوج نور عريضة في ظهورٍ نادر... الجمهور يعرفه من صوته فقط! (صورة)
تحوّلت مدوّنة الموضة والمؤثرة على منصّات التواصل الاجتماعي نور عريضة الى حديث المتابعين في الساعات الفائتة، بعدما كشفت عن هويّة زوجها للمرّة الأولى.
وغالباً ما يقوم جورج بتصوير الفيديوهات الخاصة بنور عريضة وبالتالي يتعرّف عليه الجمهور من خلال صوته فقط، لكنّه لا يحبّذ الظهور العلني لوجهه على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن نور عريضة قامت في الساعات الماضية بنشر صورة زوجها في ظهورٍ نادر له، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.
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