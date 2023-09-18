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"رجعت وقفت بين ناس مساهمين بمسيرتي"... ناصيف زيتون يكشف عن سعادته باستلام جائزة "نجم الغناء العربي"! (صور)

فنّ
2023-09-18 | 09:37
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&quot;رجعت وقفت بين ناس مساهمين بمسيرتي&quot;... ناصيف زيتون يكشف عن سعادته باستلام جائزة &quot;نجم الغناء العربي&quot;! (صور)
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"رجعت وقفت بين ناس مساهمين بمسيرتي"... ناصيف زيتون يكشف عن سعادته باستلام جائزة "نجم الغناء العربي"! (صور)

"رجعت وقفت بين ناس مساهمين بمسيرتي"... ناصيف زيتون يكشف عن سعادته باستلام جائزة "نجم الغناء العربي"! (صور)

نشر الفنان ناصيف زيتون عبر حسابه على فيسبوك، صورة خلال استلامه جائزة "نجم الغناء العربي" خلال حفل الموركس دور، واخرى جمعته بالموسيقي ميشال فاضل أثناء أدائه أغنية "بالأحلام". 

وعبّر زيتون عن فرحته باستلامه الجائزة، حيث كتب في منشوره: "بعد ١٣ سنة من الفرح والحب والتعب والجهد والشغف والإصرار والفشل والخذلان والحزن، رجعت وقفت بين ناس كان الهن الفضل بوجودي بهالمجال استقبلوني كَ هاوي سابقاً واليوم فرحانين ومساهمين بِ مسيرتي." 

وأضاف: "شكراً  LBCI Lebanon، شكرا  Murex D'or، شكراً لكل شخص ساعدني من البداية لليوم. ولكل المحبين الله يسعدكم ونشالله ضل عند حسن الظن دائماً. بحبكم."
 

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