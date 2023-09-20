ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)

ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)

إحتفلت ميشيل إبنة النجم اللبناني وائل كفوري بمناسبة عيد ميلادها، وقد وثّقت والدتها أنجيلا بشارة الأجواء الّتي طغت على الاحتفال، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

في التفاصيل، نشرت أنجيلا بشارة لقطات مميزة لابنتها ميشيل وائل كفوري، ورغم أن ملامح الابنة لم تكن واضحةً في الستوري المنشورة، الا أن روّاد الانترنت اعتبروا أنها كبرت وأصبحت شابة.