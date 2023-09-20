يصغرها بأكثر من 10 سنوات... كيم كارداشيان تواعد شخصية مشهورة جديدة!

أعلنت وسائل إعلام عالمية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تواعد حالياً لاعب الرغبي أوديل بيكهام جونيور.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "بيبول" الأميركي أن كارداشيان، 42 عاما، وبيكهام، 30 عاما، بدآ يتواعدان رسميا، حيث شوهدا في الآونة الأخيرة يتسكعان سويا.

وتزعم مصادر أخرى أن أوديل وحبيبته لورين وود قد فسخا علاقتهما، وذلك بعدما استقبلا طفلهما زيدن في شباط 2022.

ويُذكر أن لدى كيم كارداشيان أربعة أطفال من زوجها السابق كاني ويست وهم نورث، ساينت، شيكاغو وبسالم ويست.