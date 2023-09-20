بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!

خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته، بعد حوالي 20 يوماً من إعلان زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني طلاقهما، خلال حفل الموركس دور.وفي التفاصيل، عندما سُئل حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال أم لا، أجاب أحمد سعد: "قصدك الحرية بدون جواز.. أنا أصلا كده كده حر."