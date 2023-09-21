هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

لا يزال خبر وفاة والد الفنان وديع الشيخ يثير التساؤلات بعد انتشار معلومات أنّ الراحل قد توفي مقتولاً بطلقٍ ناري في بطنه، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟