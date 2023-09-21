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هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
فنّ
2023-09-21 | 04:15
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هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
لا يزال خبر وفاة والد الفنان وديع الشيخ يثير التساؤلات بعد انتشار معلومات أنّ الراحل قد توفي مقتولاً بطلقٍ ناري في بطنه، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟
في التفاصيل، نشر موقع "
الفن
" معلومات جديدة حول هذه القضية، وأشار الى أن ما حصل هو خلاف عائلي داخل منزل أحد أبناء نادر الشيخ، وخلال التلاسن أشهر الفقيد مسدسه وأصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ.
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