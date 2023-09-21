الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

فنّ
2023-09-21 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

تداولت صفحات فنيّة ومواقع الكترونيّة خبراً مفاده أن الفنان اللبناني نادر الاتات قد تعرّض لمحاولة سرقة سيارته ليلاً من قبل مجهولين على طريق صيدا لكنّه نجا منهم، فما حقيقة هذه الأخبار المنتشرة؟ 
 
نفت مصادر مقرّبة من الفنان نادر الاتات خبر تعرّضه لمحاولة سرقة سيارته، وأكّدت أن الحادثة لم تقع وكلّ ما يتمّ تداوله لا يمت للحقيقة بصلة. 

آخر الأخبار

فنّ

نادر الاتات

سرقة

صيدا

LBCI التالي
شارع يحمل اسم وائل كفوري في زحلة... إليكم الصور الأولى
الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-09-10

عصابة سرقة أسلاك وقطع كهربائية في صيدا في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-19

بعد توقف قسري بسبب أحداث عين الحلوة... مستشفى صيدا الحكومي يعود الى الخدمة

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-19

نفّذ العديد من عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
موضة وجمال
2023-09-18

قبل أيام فقط من عرضها... مصمم دار "بالمان" يعلن تعرّض أكثر من 50 قطعة من تشكيلته للسرقة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:03

بعد 27 عاماً على مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. ما حقيقة انتاج الجزء الثاني؟

LBCI
فنّ
05:35

شارع يحمل اسم وائل كفوري في زحلة... إليكم الصور الأولى

LBCI
فنّ
04:26

الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"

LBCI
فنّ
04:21

"إيو كابيتانو" يمثّل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:24

هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

LBCI
فنّ
2023-09-20

هيفاء وهبي ترفع منسوب التشويق لفيلمها الجديد.. والجمهور يتفاعل مع سؤالها!

LBCI
فنّ
2023-09-18

"اتُهم بالسلوك المسيطر والمسيء والاغتصاب"... نساء أدلين بشهادات بحقّ الممثل البريطاني راسل براند والتفاصيل صادمة!

LBCI
امن وقضاء
03:47

قوى الأمن: توقيف شخصين بجرم ترويج عملة مزيفة في مرجعيون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:20

ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

LBCI
أخبار دولية
16:54

ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر

LBCI
رياضة
13:45

انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان

LBCI
امن وقضاء
13:38

عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:29

ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر

LBCI
منوعات
14:12

"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!

LBCI
آخر الأخبار
17:53

رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات

LBCI
فنّ
04:15

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

LBCI
منوعات
11:17

مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)

LBCI
منوعات
12:36

شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!

LBCI
منوعات
08:16

ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More