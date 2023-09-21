هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

تداولت صفحات فنيّة ومواقع الكترونيّة خبراً مفاده أن الفنان اللبناني نادر الاتات قد تعرّض لمحاولة سرقة سيارته ليلاً من قبل مجهولين على طريق صيدا لكنّه نجا منهم، فما حقيقة هذه الأخبار المنتشرة؟

نفت مصادر مقرّبة من الفنان نادر الاتات خبر تعرّضه لمحاولة سرقة سيارته، وأكّدت أن الحادثة لم تقع وكلّ ما يتمّ تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.