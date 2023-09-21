بعد 27 عاماً على مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. ما حقيقة انتاج الجزء الثاني؟

بعد 27 عاماً على مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. ما حقيقة انتاج الجزء الثاني؟

بعد مرور حوالي 27 عاماً على عرض المسلسل المصري الشهير "لن أعيش في جلباب أبي" في عام 1996 من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، انتشرت معلومات مجهولة المصدر عن استعداد صنّاع العمل لتقديم الجزء الثاني.

لكن الممثل محمد رياض، صاحب شخصية "عبد الوهاب"، نفى المعلومات المُتداولة، مُعلناً إلغاء فكرة تقديم الجزء الثاني من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

أمّا السبب فيعود الى غياب معظم أبطال العمل، ومنهم وفاة نور الشريف وابتعاد عبلة كامل عن التمثيل واعتزال حنان الترك.