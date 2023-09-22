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تهمة جنسية جديدة تطال الممثل راسل براند... امرأة تتهمه بإظهار أجزاء حميمة من جسمه لها!

فنّ
2023-09-22 | 04:40
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تهمة جنسية جديدة تطال الممثل راسل براند... امرأة تتهمه بإظهار أجزاء حميمة من جسمه لها!
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تهمة جنسية جديدة تطال الممثل راسل براند... امرأة تتهمه بإظهار أجزاء حميمة من جسمه لها!

اتهمت امرأة راسل براند بالكشف عن أجزاء حميمة من جسمه لها في عام 2008، لتنضم إلى سلسلة نساء وجّهن اتهامات بالتحرش الجنسي بحق الممثل والكوميدي البريطاني.
 
وقالت المرأة لـ"بي بي سي" إنها كانت تعمل في مبنى يضم مكاتب الهيئة البريطانية في لوس أنجليس عندما وقعت الحادثة، وبأن براند تحدث عن الموضوع بشكل ساخر بعد فترة وجيزة عبر برنامجه الإذاعي.
 
ولم تتقدم المرأة بشكوى، لكنها أبلغت إدارة "بي بي سي" بالحادثة في عام 2019، من دون اتخاذ أي إجراء رسمي، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وقالت المرأة للقناة التلفزيونية "أشعر بالخجل، ولكن الأهم من ذلك، أطرح تساؤلات عما إذا كان القيام بأمر ما حينها ليقلّل عدد النساء اللواتي تعرضن لأشياء فظيعة على يده، مثلما نقرأ في الصحف الآن".
 
ونشر تحقيق مشترك أجرته صحيفة "ذي تايمز" و"صنداي تايمز" والقناة الرابعة البريطانية السبت اتهامات وجهتها أربع نساء لراسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء النفسي.
 
وينفي راسل براند، 48 عاما، الاتهامات التي قال مطلقوها إنها حدثت بين عامي 2006 و2013، مشيراً إلى أن علاقاته كانت دائما تحصل "بالتراضي".

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