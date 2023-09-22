أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI

بعد انتشار شائعات في الأيام الأخيرة مفادها أن مايا أبو الحصن والفنان الوليد الحلاني تجمعهما علاقة غرامية، نفت الإعلامية هذا الخبر في حديثٍ خاصّ مع موقع LBCI الإلكتروني.

وشاركت مايا أبو الحصن، وهي أحد أوجه برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI، في الحدث الضخم "موركس دور" يوم الأحد 17 أيلول في كازينو لبنان.

وأدّى نجاح مايا، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2022، إلى انتشار شائعات حول حياتها الشخصية ومواعدتها لنجل فارس الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني.

ونفت مايا حقيقة هذه الشائعات، مؤكّدةً أن لا علاقة خارجة عن المألوف تربطها بالفنان اللبناني.