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الطب الشرعي يؤكد... "جرعة زائدة عرضية" أودت بحياة النجم أنغوس كلاود والتفاصيل مروعة!

فنّ
2023-09-22 | 10:56
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الطب الشرعي يؤكد... &quot;جرعة زائدة عرضية&quot; أودت بحياة النجم أنغوس كلاود والتفاصيل مروعة!
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الطب الشرعي يؤكد... "جرعة زائدة عرضية" أودت بحياة النجم أنغوس كلاود والتفاصيل مروعة!

أظهر تقرير طبيب شرعي نُشر الخميس أن وفاة الممثل الأميركي أنغوس كلاود، أحد نجوم مسلسل "يوفوريا"، عن 25 عاماً في تموز الفائت ناجمة عن "جرعة زائدة عرضية" من المخدرات.
 
وقال ناطق باسم قسم الطب الشرعي في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا إن "أنغوس كلاود توفي بسبب مزيج قاتل من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين والبنزوديازيبين، في ما يُعتبر جرعة زائدة عرضية".
 
وقال "كان أنغوس يعاني من تسمم حاد مرتبط بهذا الخليط من المخدرات"، بحسب وكالة فرانس برس. 
 
وأدى الممثل دور تاجر المخدرات فيزكو "فيز" أونيل إلى جانب الممثلة زندايا في مسلسل "يوفوريا"، أحد أكبر نجاحات شبكة "اتش بي او"، والذي فاز بعدد من جوائز "إيمي".
 
وقالت عائلته عند إعلان وفاته إنّ كلاود كان يعاني في الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده وكان يعاني مشكلات نفسية.
 
وأوضحت عائلته "كان يتحدث بصراحة عن معركته مع مرضه النفسي"، مضيفةً "نأمل في أن تكون وفاته بمثابة تنبيه للآخرين بأنهم ليسوا وحيدين ولا ينبغي أن يواجهوا المرض بمفردهم".
 
و"يوفوريا" هو أحد أنجح المسلسلات التي أنتجتها "إتش بي إو"، ويتناول الحياة القاتمة لمراهقين أميركيين معاصرين يُعدّ إدمان المخدرات والعنف الجنسي من يومياتهم.

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