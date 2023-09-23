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نجمات لبنان يحتفلن باليوم الوطني السعودي على طريقتهن

فنّ
2023-09-23 | 04:37
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نجمات لبنان يحتفلن باليوم الوطني السعودي على طريقتهن
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نجمات لبنان يحتفلن باليوم الوطني السعودي على طريقتهن

نجمات لبنان يحتفلن باليوم الوطني السعودي على طريقتهن

احتفلت نجمات لبنان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 على طريقتهن، فكتبن التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي X.
 
وفي التفاصيل، هنّأت النجمة هيفاء وهبي المملكة العربية السعودية وشعبها قائلةً "عيد وطني سعيد للمملكة وأهلها بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال ٩٣". وأرفقت تغريدتها بفيديو مميّز.
 

أمّا النجمة اليسا فدوّنت عبر حسابها الرسمي "أطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول العيد الوطني، وكل الأمل أن تكون السنوات المقبلة حاملة المزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد العزيز. كل الحب".

 

بدورها، غرّدت النجمة نجوى كرم التالي "ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكّامها بالخير والسلام والأمان. بيلبقلِك تكوني بين أيادي أمينة، ماسكة المستقبل من مبارح".

 

أمّا النجمة نوال الزغبي، فكتبت " كل سنة والمملكة السعودية بألف خير وسلام وازدهار".

 

وكتبت النجمة نانسي عجرم "اليوم وكل يوم… كل الحب"، مستخدمةً هاشتاغ "نحلم ونحقق".

 

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