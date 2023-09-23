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هل خسر حميد الشاعري 800 شخصاً من أقربائه في إعصار ليبيا؟!
فنّ
2023-09-23 | 05:08
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هل خسر حميد الشاعري 800 شخصاً من أقربائه في إعصار ليبيا؟!
هل خسر حميد الشاعري 800 شخصاً من أقربائه في إعصار ليبيا؟!
نشر حساب يحمل اسم الفنان والملحن الليبي - المصري حميد الشاعري على فيسبوك خبراً يزعم أن الأخير قد خسر 800 شخصاً من عائلته بسبب إعصار "دانيال" المُدمّر الّذي ضرب ليبيا.
وجاء في المنشور الّذي ينال تفاعلاً كبيراً من قبل روّاد الانترنت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا، ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري، بوفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".
ولم يتبيّن حتى الآن ما إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم لا، بخاصةٍ أن الحساب لا يحمل علامة التوثيق الرسميّة.
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فنّ
حميد الشاعري
إعصار
ليبيا
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